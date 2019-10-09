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الولايات المتحدة بين قائمة الدول المتأخرة عن سداد المستحقات المالية للأمم المتحدة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:34 ص
الولايات المتحدة بين قائمة الدول المتأخرة عن سداد المستحقات المالية للأمم المتحدة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة/نيويورك: إنجى مجدى

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نشرت الأمم المتحدة قوائم بالدول التى أوفت بإلتزاماتها المالية السنوية للأمم المتحدة وكذلك الدول التى لم تسدد حتى الآن. وبينما جاءت الولايات المتحدة ضمن الدول المتأخرة، فإن مصر من الدول التى سددت فى الأول من يوليو الماضى تعهداتها.

وخلال إفادة صحفية، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة، أن إجمالا دفعت 129 دولة عضو فى الامم المتحدة التزماتها من الميزانية لعام 2019، فيما تتبقى 64 دولة لم تسدد ما عليها من مستحقات بينهم عدة دول عربية وافريقية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة.

 

وخلال اجتماع لجنة ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الأمين العام انطونيو جوتيرش من عدم قدرة المنظمة الأممية على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، ما لم تدفع الدول الأعضاء المتأخرة ما عليها، وهو ما كرره المتحدث موضحا أن الدول الأعضاء دفعت 70% فقط من إجمالى الأنصبة المقررة للميزانية العادية 2019، مقارنة بـ78% فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية أتخذت عدة تدابير منذ بداية العام لموائمة النفقات مع التدفقات النقدية. واضاف انه لولا احتواء النفقات على الصعيد العالمي منذ بداية العام، فإن العجز النقدى فى أكتوبر كان يمكن أن يصل إلى 600 مليون دولار، ولم يكن لدى المنظمة السيولة لدعم انطلاق مناقشات الجمعية العامة والاجتماعات الرفيعة المستوى التى شهدتها الأمم المتحدة الشهر الماضى.

وبينما تساهم الولايات المتحدة بأكثر من 20% فى الميزانية السنوية للأمم المتحدة بمبلغ 8 مليار دولار سنويا، حيث تمثل اكبر مانح لها، فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد هاجم المنظمة قبل عامين ووصفها بأنها نادى وقام تباعا بتقليص المساهمة المالية السنوية حيث أقطع نحو 285 مليون دولار .


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نيويورك

الولايات المتحدة

ميزانية الامم المتحدة

دونالد ترامب

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