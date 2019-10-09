الوسطانى حقه مهدور.. أعراض تدل على إصابته بمتلازمة الطفل الأوسط

كتبت فاطمة خليل

الطفل المتوسط هو الطفل المولود بين طفلين أحدهما قبله والآخر بعده، وغالباً ما يكون هذا الطفل يعانى من الاهمال والعزلة بين أفراد أسرته، وهو ما يؤثر على هذا الطفل نفسياً، ويسبب له ما يسمى "متلازمة الطفل المتوسط"، وفقاً لموقع "Parenting".

و"متلازمة الطفل المتوسط"، هي حالة نفسية تصيب الأطفال المولودين قبل وبعد طفل آخر، أي فيما بينهما، وغالبًا ما يعاني هذا الطفل من مشاعر سلبية من الفراغ وعدم الجدارة والغيرة وانخفاض تقدير الذات والعزلة الشديدة من العالم الخارجي، وإذا تركت هذه المتلازمة بدون علاج، فإنها يمكن أن تؤدى في بعض الحالات إلى إصابة الطفل بسلوك ذهاني لاحقًا في الحياة.



العدوانية لدى الطفل الاوسط

ما هي متلازمة الطفل الثاني أو الأوسط؟



إن متلازمة الطفل الأوسط هي حالة نفسية يشعر فيها الطفل، وهو الوسيط بين شقيقين ، بأنه مهمل، ويصبح سلوك الطفل الأوسط تجاه أخوته سلبيًا ويشعر بالغيرة وتدني احترام الذات ويصبح انطوائيًا.

هل يعاني جميع الأطفال المتوسطين من هذه المتلازمة؟



لا يصاب كل الأطفال المتوسطين بمثل هذه السمات أو الأعراض، ومع ذلك ، قد يكون هذا بسبب الاختلافات في أساليب التربية، والتي سوف تختلف من أسرة إلى أخرى. إذا كان الوالدان حريصين بما فيه الكفاية على عدم التصرف بشكل مختلف مع كل من أطفالهما وعدم جعل أي طفل يشعر بالإهمال، فقد لا يصاب الطفل الأوسط بأي مشاكل نفسية.

علامات وأعراض متلازمة الطفل الأوسط



بسبب الشعور بالاستبعاد والتمييز عن إخوته، قد يعاني الطفل الأوسط من متلازمة الطفل الأوسط، وتشمل علامات الطفل الذى يعاني من هذه المتلازمة من الأعراض التالية:

قلة الثقة بالنفس



الشعور بالاستبعاد والتمييز وعدم الإعجاب من قبل الوالدين له تأثير سلبي على الطفل الأوسط، مما يفسح المجال أمام تدني احترام الذات.

سلوكه غير اجتماعي



يجوز للطفل أن يسحب نفسه من الغرباء أو أقرانه في المواقف الاجتماعية، خوفًا من معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامله بها والديها.

الشعور بعدم الجدارة أو الاستحقاق



قد يشعر الطفل الأوسط بالضياع ويفشل أيضًا في تحديد الاتجاه الذي يجب أن يتخذه في الحياة، ويمتلك شعور بعدم الجدارة أو الاستحقاق.

الشعور بالاحباط



الشعور بعدم الجدارة وحده وأنه لا يوجد هدف في الحياة يمكن أن يجعله يشعر بالاحباط.

يفعل أشياء للفت الانتباه



الحاجة إلى الاهتمام ولفت الانتباه هي أحد الأعراض الشائعة لمتلازمة الطفل الأوسط، حيث يصبحون متطلبين للغاية ويريدون دائمًا لفت انتباه الناس، وخاصة والديهم.

التمرد وتقلب المزاج



الأطفال الذين يعانون من متلازمة الطفل الأوسط قد يكونون متعاونين مع الجميع في بعض الأحيان، لكن الإحباط الذي ينشأ من إفساح المجال لمصالح الآخرين قد يظهر في سلوكيات كالتمرد أو تقلبات مزاجية شديدة.