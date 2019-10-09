الهجرة العراقية: إعادة 154 لاجئًا عراقيًا من تركيًا للبلاد

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أعلن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين فى العراق، إعادة 154 لاجئًا عراقيًا من تركيا إلى أرض الوطن، وذلك ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ (إبراهيم الخليل) فى قضاء (زاخو) التابع إلى دهوك .

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة فى الوزارة طالب أصغر دوسة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، "إن الوزارة أعادت اليوم عددًا جديدًا من العراقيين المتواجدين فى دول المهجر (تركيا)، حيث أن رحلة العودة للاجئين كانت من محافظات (أنقرة - سامسون - كوتاهيا - اسكى شهير - يوزكات وجروم) التركية".

وأضاف "دوسة"، أن مكتب الوزارة فى تركيا وبالتنسيق مع وزارة النقل مستمر فى نقل العائدين من تركيا عن الطريق البرى فى حافلات خصصتها الوزارة؛ لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية فى البلاد.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين فى العراق، قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عودة ألف و449 لاجئًا عراقيًا إلى بلادهم من تركيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقى يعيشون فى تركيا.