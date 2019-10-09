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النيابة تطلب التحريات وتستدعى الشهود فى ضبط متهم بانتحال صفة موظف بالسلام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص
النيابة تطلب التحريات وتستدعى الشهود فى ضبط متهم بانتحال صفة موظف بالسلام ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث، فى واقعة ضبط شخص انتحل صفة موظف حكومى، وبحوزته أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية مزورة فى السلام، كما استدعت النيابة الشهود للاستماع لأقوالهم.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أثناء ملاحظة قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت فى سيارة، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص أدعى كونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات والفحص اللازم تبين أنه مسجل ومطلوب التنفيذ فى عدة أحكام، وضبط بحوزته على أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية وكارنيهات مزورة، بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس وباقى المضبوطات بقصد انتحال الصفة، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


انتحال صفة

نيابة السلام

حيازة اسلحة

قسم السلام

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