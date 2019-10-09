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"المعلمين" تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة للمتقدمين بمسابقة الـ 120 ألف معلم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:33 م
"المعلمين" تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة للمتقدمين بمسابقة الـ 120 ألف معلم خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة المهنية للمعلمين
كتبت آية دعبس

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وجهت نقابة المهن التعليمية النقابات الفرعية واللجان النقابية بتيسير إجراءات استخراج كارنيه العضوية للمتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف بعد أن أصبحت عضوية النقابة شرط أساسى للتقدم.

وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين خلال اجتماعها اليوم إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم إلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأى فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، التى تصدر موافقتها فوراً فى نفس وقت تسليم الايصال بعد مراجعته.

واستعرضت هيئة المكتب خلال اجتماعها أيضاً الاستعدادات والترتيبات النهائية لمؤتمر الأمانة العامة والهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، الذى يعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة فى الفترة من 12 :15 أكتوبر الجارى برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى.

وتابعت هيئة المكتب استعدادات صرف دفعة المعاشات للأعضاء المقرر صرفها يوم 14 أكتوبر الجارى من حيث جاهزية ماكينات الصراف الآلى وضخ الأموال بها واستعداد خدمة العملاء بالبنك لاستقبال الشكاوى وحلها فى أسرع وقت.

 


نقابة المعلمين

وزارة التعليم

التعاقد مع معلمين

عضوية نقابة المعلمين

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