المطربة نادية مصطفى تغنى لمصر خلال حفل أسوان بذكرى نصر أكتوبر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح - صلاح المسن

قدمت المطربة نادية مصطفى، عدداً من الأغانى الوطنية لمصر خلال الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمحافظة أسوان، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط أجواء مشاعر وطنية.

حضر الحفل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء محمد خالد نائب مدير الأمن، والمستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلى القبائل والعواقل الأسوانية.

فيما شهدت الاحتفالية أيضاً، عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر ، علاوة على قيام الشاعر نبيل يونس بإلقاء قصيدة بعنوان "خلى التاريخ يشهد"، واختتم الحفل بفقرات فنية من أبناء العبابدة والبشارية وأيضاً فرقة أسوان للفنون الشعبية بجانب فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسوان وأعقبه السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.