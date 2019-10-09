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"المصرى للدراسات الاقتصادية" يعلن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى اليوم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:00 ص
"المصرى للدراسات الاقتصادية" يعلن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى اليوم الدكتورة عبلة عبد اللطيف
كتب: مدحت عادل

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يعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء، نتائج تقرير التنافسية العالمى لعام 2019 عن مصر، ويطلق أيضا الإصدار الثانى من "دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر"، وذلك بمقر المركز.

وتتضمن الندوة إعلان وتحليل نتائج تقرير التنافسية العالمى لعام 2019 لمصر، والتى يعلنها المركز سنويا بالتزامن مع إعلانه عالميا فى نفس اليوم، حيث ترجع أهمية متابعة تغير المؤشرات إلى إلقاء الضوء على ما تحسن من مؤشرات الأداء فى كل المجالات، وما تأخر منها، وما يتصف بالثبات، مما يسهم بشكل إيجابى فى اقتراح تعديلات للسياسات بما يحسن الأداء ويحقق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يحضر الندوة نخبة متميزة من الخبراء المختصين وممثلين عن الحكومة لمناقشة وتحليل نتائج مصر فى التقرير، كما ستشمل الندوة الإعلان عن الإصدار الثانى من "دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر"، والذى يتضمن تحديث لبيانات المؤشرات المختلفة، حيث تم إصدار الجزء الأول منه فى أكتوبر 2018، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإليكترونى الجديد للمركز على شبكة الإنترنت، والذى يتسم بسهولة التصفح والبحث ويعكس الأنشطة المتنوعة للمركز.

وشهد ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2018، ارتفاع بصورة محدودة بنسبة بلغت 0.4%، لتحتل المركز 94 من إجمالى 140 دولة، كما حصلت على نفس نتيجة العام الماضى فى تقرير التنافسية مقارنة ببعض الدول ذات المراحل التنموية لتحتل المرتبة 94 من بين 135 دولة مدفوعة بالكفاءة.


المركز المصري

تقرير التنافسية العالمي

مصر وتقرير التنافسية

اخبار الاقتصاد

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