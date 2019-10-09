المشروعات الصغيرة: سحب 70 كراسة شروط لـ"مرغم2" ورفع التمويل لـ10 ملايين جنيه

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن سحب 70 كراسة لمجمع مرغم 2 حتى إغلاق باب سحب كراسات الشروط يوم 26 سبتمر الماضى، مشيرة إلى إمكانية فتح باب سحب كراسات الشروط مرة أخرى عقب دراسة الطلبات المقدمة.

وأشارت خلال الاجتماع الذي نظمته شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات البلاستيكية بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى إمكانية فتح باب سحب كراسات الشروط مرة أخرى لمدة اسبوع، وكذلك مد فترة تقديم الطلبات لمدة أسبوع آخر حيث كان من المقرر غلق الباب غدا الخميس.

وأكدت على استعداد الجهاز توفير التمويل اللازم لمستثمري مرغم 2 خاصة في ظل اهتمام الدولة بأحداث تنمية صناعية وتوفير فرص عمل، موضحة أن الجهاز لا يهتم بالضمانات المقدمة بقدر اهتمامه بقدره الممول على الإدارة والتشغيل والسداد.

وأوضحت جامع أن الجهاز رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية التي تنفذها الحكومة.

وأشارت إلى استعداد الجهاز لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم 2 وذلك بتكلفة منخفضة تناسب طبيعة المشروع.

وتصل مساحة الوحدات الصناعية الجديدة في مرغم2 تصل إلى 144 مترا مربعا وهناجر بمساحة 96 و 48 متر مساحات شحن وتفريغ، ويخصص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية ومدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات ومنتجات بلاستيكية قابلة للتحلل مراعى فيها استبعاد الأنشطة الصناعية التى بها تشبع فى السوق المحلى.

وكشفت كراسة شروط مجمع مرغم2، أن سعر التمليك للوحدة 1.68 مليون جنيه بالإضافة إلى وديعة صيانة بقيمة 100 ألف جنيه بالتقسيط بدون فوائد على 4 أقساط متساوية، أما الإيجار فإن سعر المتر تم تحديده بـ 20.2 جنيه للمتر بالإضافة إلى 7.6 جنيه للمتر مقابل خدمات وصيانة ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.