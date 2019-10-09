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المشدد 6 سنوات لعامل بناء لاتجاره فى المواد المخدرة بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:13 م
المشدد 6 سنوات لعامل بناء لاتجاره فى المواد المخدرة بالشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفيه
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، عامل بناء بمنيا القمح، بالسجن المشدد 6 سنوات، للاتجار في مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية ومحمود محمد عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 2759 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة منيا القمح، عندما أحالت النيابة العامة المتهم عبد القادر ح وشهرته "الحاوي"،31 سنة عامل بناء، مقيم منيا القمح، لمحكمة الجنايات لحيازته كمية من المواد المخدرة من مخدر الهيروين.

 

 

 

 

 


الشرقيه

جنايات الزقازيق

هيروين منيا القمح

المخدرات

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