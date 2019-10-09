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المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:02 م
المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل " مسجل خطر "، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين، بالإضافة إلى حيازته سلاح نارى "بندقية" داخل مسكنه فى المطرية.

 

كان قسم شرطة المطرية القى القبض على " سيد م"، مسجل خطر، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 3 أحكام حيازة سلاح ونفقة، اثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك" وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من من مخدر الهيروين بلغت 300 جرام، هاتف محمول، 2000جنيه.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والدراجة لتسهيل تحركاته.

 

وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وتخزين المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

 


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اتجار المخدرات

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