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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمطرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:13 م
المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمطرية مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لعاطل في اتهامه بالإتجار بالمخدرات فى المطرية.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ماهر.ه" عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 
وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.
 
وبتفتيشه عثر على 500 جرام من مخدر الهيروين ، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

السجن المشدد

محكمة جنايات

مخدر الهيروين

اتجار المخدرات

قسم المطرية

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