سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لتزويرهم رخص السيارات فى المرج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:07 م
المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لتزويرهم رخص السيارات فى المرج محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهنين، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لتموينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات الحكومية .

 

وأوضحت التحقيقات أنه وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها تواجد أحد الأشخاص بتزوير رخص قيادة مهنية تم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة المرج، وتبين أنه مسجل خطر وبحوزته رخصة قيادة باسمه "مزورة "، ورخصة قيادة أولى باسم شخص آخر مزورة

 

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابى بمساعدة 2 آخرين بتكوين تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية للربح السريع حيث يقوم المتهم الثانى باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والأخير.

 

والقت قولت الامن القبض على المتهم الثانى والثالث و بحوزة الثانى 4 رخص قيادة مهنية "مزورة" 9 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الاخير الثالث "لاب توب" و2 جهاز برنتر ألوان .

 

وأقرا المتهمين باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


السجن المشدد

تزوير المستندات

المستندات الحكومية

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة