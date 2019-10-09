المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لتزويرهم رخص السيارات فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهنين، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لتموينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات الحكومية .

وأوضحت التحقيقات أنه وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها تواجد أحد الأشخاص بتزوير رخص قيادة مهنية تم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة المرج، وتبين أنه مسجل خطر وبحوزته رخصة قيادة باسمه "مزورة "، ورخصة قيادة أولى باسم شخص آخر مزورة

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابى بمساعدة 2 آخرين بتكوين تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية للربح السريع حيث يقوم المتهم الثانى باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والأخير.

والقت قولت الامن القبض على المتهم الثانى والثالث و بحوزة الثانى 4 رخص قيادة مهنية "مزورة" 9 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الاخير الثالث "لاب توب" و2 جهاز برنتر ألوان .

وأقرا المتهمين باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.