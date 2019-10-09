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المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على عقار بالمرج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:28 م
المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على عقار بالمرج مستندات مزورة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف وعاطلان بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بتهمة اشتراكهما بتزوير محررات ومستندات خاصة بأحد العقارات، فى منطقة المرج.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول "سمير.أ" 36 سنه عاطل، و"علاء.م " 30 سنه عامل، و"صفوت.أ " موظف، اتفقا فيما بينهما على تزوير محررات ومستندات رسمية، لأحد العقارات فى منطقة السلام .

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث، استغل سلطات وظيفته فى تزوير أوراق ومحررات ومستندات رسمية، خاصة لعقار، على غرار المحررات الصحيحة، التى تصدرها تلك الجهات الحكومية الرسمية، حيث تبين أيضا أن المتهم الأول هو من قام بمساعدته فى التعرف على المتهم الثانى عامل، كما تبين أن المتهم أمده بالبيانات اللازمة، والأوراق المطلوبة فى شراء العقار محل الواقعة.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول قدم المحرر المزور لباقى المتهمين، وأصدر لهما الموظف المختص صورا رسمية منه، اعتقادا منه بصحة ما قدم إليه، مما سهل لباقى المتهمين الاستيلاء على العقار.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام شخصان بالاستيلاء على عقار بالمنطقة دون وجه حق، عن طريق تزوير المستندات الخاصة به، وبتكثيف التحريات تأكدت صحة المعلومات، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمان.

 

وبمواجهتهم اعترافا بتزويرهما المحررات والمستندات الخاصة بالعاقر محل الواقعة، عن طريق شريكهم الثالث " موظف " بأحد الهيئات الحكومية، حيث ساعدهم من خلال استغلال سلطاته فى تزوير المحررات الرسمية، التى مكنتهم من الاستيلاء على العقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التى أحالتهم بدورها عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات .


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