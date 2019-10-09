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المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض فتاة بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:43 م
المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض فتاة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ وذلك على خلفية قيامه باستدراج فتاة وهتك عرضها بالقوة.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد عوض، وعضوية المستشارين، بهاء محمد عطية، ومحمود محمد عبدالرحمن، وسكرتارية أحمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 5767، لسنة 2019، بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود بلاغًا، بقيام شاب يدعى أحمد.ج.ع"، مقيم دائرة المركز، باستدراج فتاة لمكان خالى من المارة وقام بهتك عرضها بالقوة.

والقى ضباط المباحث بمركز شرطة مشتول القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

مشتول السوق

هتك عرض

جنايات الزقازيق

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