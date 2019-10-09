سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الشرابية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:54 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الشرابية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى الشراببة.
 
كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم حامد.س وشهرته شفرة، 30 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث عدم وجود ماره فى الشارع، وتوجه إلى المجنى عليه، فاجئه المتهم بإشهار سلاح أبيض " مطواه قرن غزال"، وأعتدى عليه مسددا له طعنة إصابته فى أنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى إصابته بجروح قطعى بالرأس أثر تعرضه للطعن من قبل المتهم من خلال السلاح الابيض الذى كان بحوزته، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.
 
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الشرابية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث عامل غارقا فى دمائه، وبسؤاله أفاد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص اصابه الإصابات التى به، واستولى منه على مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية، وفرا هاربا على الفور.
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى أحد الشوارع، وبحوزته المسروقات، تم اقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
 
 

السجن المشدد

سرقة بالإكراه

حبس عاطل

قسم الشرابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

المنتخب المغربية: هيبي فورتشن يرصد 152 مليون جنيه لشراء أزارو

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة