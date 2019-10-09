المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى الشراببة.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم حامد.س وشهرته شفرة، 30 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث عدم وجود ماره فى الشارع، وتوجه إلى المجنى عليه، فاجئه المتهم بإشهار سلاح أبيض " مطواه قرن غزال"، وأعتدى عليه مسددا له طعنة إصابته فى أنحاء متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى إصابته بجروح قطعى بالرأس أثر تعرضه للطعن من قبل المتهم من خلال السلاح الابيض الذى كان بحوزته، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الشرابية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث عامل غارقا فى دمائه، وبسؤاله أفاد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص اصابه الإصابات التى به، واستولى منه على مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية، وفرا هاربا على الفور.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى أحد الشوارع، وبحوزته المسروقات، تم اقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.

عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.