المركز الإعلامى للأزهر يطلق حملة لمواجهة العنف ضد الأطفال بعنوان "جنة"

كتب لؤى على

أطلق المركز الإعلامى للأزهر حملة لمواجهة العنف ضد الأطفال تحت مسمى "جنة"، وتتناول رسالة الحملة أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال، الخاصة بالقبول غير المشروط.



وتُقَدم الرسالة توضيحا لمعنى القبول غير المشروط حيث قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة": " إن القبول غير المشروط معناه أن يشعر الطفل بأنه محبوب لذاته، وليس محبوبا بسبب فعل معين مطلوب منه أو يقوم به"، كما بيَّن أن الحب غير المشروط أساسى لإشعار الطفل بالأمان، وأشار إلى أن نقص تلبية هذا الاحتياج قد يكون سببا فى ضعف ارتباط الطفل وانتمائه لأسرته، كما توضح الرسالة كيفية تقديم القبول غير المشروط للأطفال.



وخلال الفيديو قدم الدكتور محمود الهوارى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف وعضو حملة جنة، نماذج من السنة النبوية التي تبين اهتمام الإسلام بتلبية هذا الاحتياج، وتوافقه مع الشريعة الإسلامية.