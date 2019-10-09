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المدفعية الثقيلة لجيش الاحتلال التركى تستهدف تل أبيض شمال الرقة ..صور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:12 م
المدفعية الثقيلة لجيش الاحتلال التركى تستهدف تل أبيض شمال الرقة ..صور قصف تركى على شمال سوريا
كتب: أحمد جمعة

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قالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات جيش الاحتلال التركى تستهدف خط الكهرباء الذى يغذى محطة مياه علوك بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

القصف التركى على شمال سوريا

فيما تواصل المدفعية الثقيلة التابعة لجيش الاحتلال التركى استهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية فى تل أبيض شمال الرقة.

نزوح المدنيين من مدن وقرى الشمال السورى
نزوح المدنيين من مدن وقرى الشمال السورى

 

ودفع القصف التركى العشوائى على مدن شمال وشرق سوريا عدد كبير من المدنيين من النزوح من تلك المنطقة إلى مدن الداخل السورى.

استهدف جيش الاحتلال التركى محيط سد السفان شمال مدينة المالكية بقذائف صاروخية.

قصف مدفعى تركى على مدن الشمال السورى
قصف مدفعى تركى على مدن الشمال السورى

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