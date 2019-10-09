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المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بينهما يمثل الجريمة أمام النيابة بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:10 ص
المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بينهما يمثل الجريمة أمام النيابة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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اصطحبت قوة من الحراسة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المتهم "أحمد م ك" 19 سنة إلى مسرح الجريمة التى ارتكبها وقتل زميله فى فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، واعترف بطعنه المجنى عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة مساء يوم الخميس الماضي، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول "محمد أ م" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعى بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته، وتبين قيام " أحمد م ك" 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجنى عليه منذ يومين أثناء تواجدهما فى فرن عيش، حيث إنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجنى عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، واعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

مستشفى الابراهيمية

قتل شاب

فرن عيش

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