المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

كتبت - هناء أبو العز

أكّد حاتم المليكي، الناطق باسم نبيل القروى المرشح للدور الثانى للانتخابات الرئاسية التونسية، أنّ مرشحه سيطعن على الانتخابات الرئاسية مهما كانت النتيجة، موضحا أن الأمر يتعلّق بمبدأ وهو عدم التخلى عن الحقوق، لأنّ هذه الانتخابات غير نزيهة، وبالنسبة للتشريعية فإنّ ''قلب تونس'' سيتقدّم بالطعون التى يسمح بها القانون كغيره من الأحزاب السياسية خاصة بعد الاخبار المتداولة حول الخروقات المرصودة.

وقال المليكى، فى حوار مع موقع إذاعة"موزاييك"، إنّ حملة مرشّحهم ستكون على 3 مستويات، المستوى الأول يتعلق بالتنديد بوجود مرشّحهم في السجن، لأنّ منع شخص من القيام بحملته للانتخابات الرئاسية تبقى سابقة في تاريخ دول العالم، أما المستوى الثاني فيتمثل في حملة ميدانية والثالث فى تقديم رؤية وبرنامج القروى.