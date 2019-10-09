الكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار

وكالات

اكدت الكویت الیوم الاربعاء ان العملیات العسكریة التركیة في شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للامن

والاستقرار في المنطقة داعیة الى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة ان "العملیات العسكریة التركیة شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة وتصعیدا من شأنھ ان یقوض فرص الحل السیاسي الذي یسعى الیھ المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي الى تشكیل اللجنة الدستوریة التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر كافة الاطراف الى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري حتى لا تنزلق الاوضاع الى ما یضاعف المعاناة الانسانیة لابناء الشعب السوري الشقیق وحتى یتحقق الحفاظ على استقلال وسیادة سوریا وسلامتھا ووحدة اراضیھا".