الكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار

اكدت الكویت الیوم الاربعاء ان العملیات العسكریة التركیة في شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للامن
والاستقرار في المنطقة داعیة الى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة ان "العملیات العسكریة التركیة شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة وتصعیدا من شأنھ ان یقوض فرص الحل السیاسي الذي یسعى الیھ المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي الى تشكیل اللجنة الدستوریة التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".
ودعا المصدر كافة الاطراف الى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري حتى لا تنزلق الاوضاع الى ما یضاعف المعاناة الانسانیة لابناء الشعب السوري الشقیق وحتى یتحقق الحفاظ على استقلال وسیادة سوریا وسلامتھا ووحدة اراضیھا".
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
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