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الكونجرس الأمريكى يعد مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:33 م
الكونجرس الأمريكى يعد مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا الكونجرس الأمريكى
شعبان هدية

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أعلن السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس فان هولن، أن مشرعين بالكونجرس ، ينجزون العمل على مشروع قانون يفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها الجديدة في سوريا ضد الأكراد.

وقال فان هولن، في تغريدة نشرها، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إطلاق عملية عسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي حاربت مع الولايات المتحدة تنظيم "داعش": "لا بد من أن تدفع تركيا ثمنا كبيرا لمهاجمة شركائنا الأكراد السوريين".

وتابع هولن: "لن يدعم السيناتورات من كلا الجانبين التخلي عن الجماعة الإقليمية الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تركيع داعش، يجري حاليا استكمال العمل على مشروع قانون من كلا الحزبين حول فرض العقوبات".

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وأشار فان هولن إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يحب أن يدعي أنه هزم داعش"، مضيفا: "حققت قواتنا بالشراكة مع الأكراد السوريين تقدما عظيما، لكن ما زال هناك عمل كبير يجب القيام به. داعش يحتفل بخيانة ترامب".

من جانبه، وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، عبر "تويتر"، انتقادات مماثلة إلى رئيس بلاده، فيما تعهد ببذل جهود في الكونجرس "لجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا" لشن العملية على "حلفاء" الولايات المتحدة الأكراد.

وسبق أن هدد جراهام تركيا بفرض الكونجرس الأمريكي "عقوبات من الجحيم" عليها، موضحا أن هذه الإجراءات، التي يعمل عليها بالتعاون مع فان هولن، ستكون "واسعة وعميقة ومدمرة".

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العدوان التركى

السيناتور الديمقراطي الأمريكي

كريس فان هولن

عقوبات على تركيا

الأكراد

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