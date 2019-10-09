الكرونة السويدية تهبط لأقل مستوى فى 10 سنوات مع تبدد آمال اتفاق تجارى

رويترز

ارتفع اليورو فى حين تراجع الدولار وهوت الكرونة السويدية لأقل مستوى فى عشر سنوات مقابل اليورو مع تبدد الآمال فى حدوث انفراجة فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

ويجعل اقتصاد السويد المفتوح الكرونة عرضة لآليات النمو العالمى ومن ثم النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم، الذى ألحق الضرر بالنمو فى العامين منذ بدء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحرب التجارية.

وفرضت إدارة ترامب قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسئولين صينيين وأدرجت شركات صينية فى قائمة سوداء بسبب معاملة أقليات مسلمة فى البلاد ما ألقى بظلاله على محادثات التجارة المقرر أن تنعقد فى واشنطن يومى الخميس والجمعة.

وأدى اتجاه العزوف عن المخاطرة جراء ذلك لدعم الدولار الذى يُعد ملاذا آمنا ولكن بعد أن بدأ الهبوط مقابل اليورو فى التعاملات المبكرة فى أوروبا.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.09785 دولار، ونزل مؤشر الدولار الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 99.007.

واستقرت الكرونة السويدية بعدما تراجعت فى وقت سابق الى أقل مستوى فى عشرة أعوام مقابل اليورو وأقل مستوى فى 17 عاما مقابل الدولار عند 9.9639.

وزاد الجنيه الاسترلينى قليلا ولكنه لم يبتعد عن أقل مستوى فى شهر الذى سجله فى اليوم السابق.

وارتفع الاسترلينى 0.2% إلى 1.2237 دولار واستقر مقابل اليورو عند 89.78 بنس.