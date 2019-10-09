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القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:16 م
القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر جمعية المحاربين القدامى _ أرشيفية
كتب زكى القاضى

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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة .

 

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية لمصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة واجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية .

 

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمصابى العمليات الحربية وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مشيداً بما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات وعطاء متواصل فداءً لمصر وشعبها ودفاعاً عن ترابها المقدس .

 

مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والاهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها لأعضائها، كذلك إقامة المعارض الفنية التى تساهم فى تنمية القدرات المهارية والثقافية لأعضاء الجمعية ، وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة فى البطولات المختلفة .


المحاربين القدامى

المحاربين القدماء

الجيش المصرى

6 اكتوبر

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