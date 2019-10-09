سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة الإماراتية تشارك فى "معرض الأسلحة والأمن" بأوكرانيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:55 م
القوات المسلحة الإماراتية تشارك فى "معرض الأسلحة والأمن" بأوكرانيا وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة يشارك بمعرض الأسلحة والأمن بأوكرانيا
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة سعادة اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمى وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، فى فعاليات الدورة السادسة عشر من معرض الأسلحة والأمن فى العاصمة الأوكرانية كييف.
 
و وفقا لما نشرته وكالة الانباء الإماراتية"وام"، قام الهاشمى والوفد المرافق بجولة فى المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات الأوكرانية، والشركات الإقليمية والدولية، حيث اطلعوا على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.
 
والتقى اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمى، سيرهى كريفونوس النائب الأول لوزير الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات الدفاعية، بجانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ونقل الوفد، تحيات كلٍ من وزير الدولة لشئون الدفاع، ورئيس أركان القوات المسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وأوكرانيا.
 

الامارات

وزاره الدفاع الاماراتيه

الجيش الاماراتى

اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة