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القبض على مسجل خطر وراء سرقة 7 سيارات بالقاهرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:19 م
القبض على مسجل خطر وراء سرقة 7 سيارات بالقاهرة سرقة سيارات-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بتهمة سرقة 7 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكنوا من ضبط  "حسن ا" ،  61 سنة، عاطل (مسجل خطر) " سرقات عامة "،  والسابق اتهامه في  54 قضية آخرها قضية  "سرقة وسائل نقل عين شمس" أثناء استقلاله السيارة رقم   م ر ف 847 ماركة فيات 127 ابيض اللون والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13616 لسنة 2019م السلام أول بلاغ  "احمد ص"، 33 سنة،  موظف، بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 6 حوادث بذات الأسلوب .
 
بمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد الاستيلاء علي بعض أجزاء السيارات المستولي عليها والتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .
                  
تم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
 

مباحث القاهرة

سرقة سيارات

مكافحة جرائم

مسجل خطر

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