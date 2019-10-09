سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته 85 كيس مواد مخدرة بمنطقة دار السلام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:44 م
القبض على عاطل بحوزته 85 كيس مواد مخدرة بمنطقة دار السلام مخدرات-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطل بحوزته 850 جرام من مخدر الشادو بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط "محمود . ع"، 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 541 لسنة 2019م دار السلام " مخدرات " أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته" 85 كيس بداخلهم كمية من الشادو المخدر وزنت 850 جراما مبلغ مالى 235 جنيها، هاتف محمول" .

 

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر عن ذاك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

دار السلام

مواد مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة