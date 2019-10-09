القبض على عاطل بحوزته 85 كيس مواد مخدرة بمنطقة دار السلام

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطل بحوزته 850 جرام من مخدر الشادو بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط "محمود . ع"، 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 541 لسنة 2019م دار السلام " مخدرات " أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته" 85 كيس بداخلهم كمية من الشادو المخدر وزنت 850 جراما مبلغ مالى 235 جنيها، هاتف محمول" .

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر عن ذاك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .