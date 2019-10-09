القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عنصر اجرامى اشترك مع آخر هارب فى سرقة 4 محلات بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة مفادة، تلقيه بلاغا من مالك محل ملابس كائن بدائرة القسم، بوجود كسر بالكالون باب المحل، وسرقة مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مسجلان خطر، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (أجنة حديدية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفل" باستخدام سيارة ملاكى، واعترف بارتكاب 3 حادث سرقة متاجر بذات الأسلوب) بالاشتراك مع المتهم الهارب وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا المضبوطات واتهموه والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.