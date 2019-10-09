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"العصار " يبحث مع شركة منسك البيلاروسية توطين صناعة المحركات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:31 ص
"العصار " يبحث مع شركة منسك البيلاروسية توطين صناعة المحركات الدكتور محمد سعيد العصار يستقبل مديرعام شركة " منسك موتورز" البيلاروسية
كتب زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مديرعام شركة " منسك موتورز" البيلاروسية، لبحث توطين صناعة المحركات بالتعاون مع شركة " حلوان لمحركات الديزل" إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بمقر ديوان عام  الوزارة.

 

يأتى هذا اللقاء إستكمالا للمناقشات التى تمت على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة بيلاروسيا خلال شهر يونيو الماضى حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ومختلف الشركات البيلاروسية في العديد من الصناعات المدنية والتى تتمثل فى "تصنيع المعدات الزراعية ، الشاحنات ، الصوامع ، اللوادر والمعدات الثقيلة "، وتم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي في مجالات جديدة منها "محركات الديزل " بالتعاون مع شركة " منسك موتورز " ، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة وفد الإنتاج الحربى إلى شركة " منسك موتورز " البيلاروسية خلال شهر سبتمبر الماضى والتى تم خلالها التوقيع على عقد لتوريد عدد (36) محرك (3) سلندر لصالح شركة " حلوان لمحركات الديزل " كمرحلة أولي للتعاون المشترك لتصنيع هذه المحركات بمصر بالإضافة إلى توقيع عقد توريد قطع غيار لمحركات الجرارات حيث تم التأكيد على ضرورة رفع مستويات التعاون إلى الحد الذى يرضى طموحات الجانبين وأهمية تعميق التصنيع المحلى للمنتجات المشتركة بالشركات والوحدات التابعة  للوصول بها لأسعار تنافسية لخدمة السوق المحلى والتصدير للدول العربية والإفريقية .

 

 

ومن جانبه، قام مديرعام شركة " منسك موتورز " البيلاروسية ، بإجراء عرض تقديمى عن شركته والتى تعد من اكبر الشركات القابضة فى بيلاروسيا حيث تضم أكثر من (30) ألف عامل وتقوم بإنتاج وتسويق منتجاتها لأكثر من (60 ) دولة حول العالم ، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه الوزارة وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية وأكد على ترحيبه الكامل لبدء التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتوطين تكنولوجيا صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من ( 15: 200 ) حصان بالتعاون مع شركة " حلوان لمحركات الديزل ".

 

فى نهاية اللقاء تم الأتفاق على قيام شركة " منسك موتورز " البيلاروسية بزيارة شركة " حلوان لمحركات الديزل " وكذا شركة " حلوان للالات والمعدات  "  للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد شكل  التعاون المشترك  على أرض الواقع.


العصار

منسك

الانتاج الحربى

شركة حلوان

بيلاروسيا

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