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العدوان التركى يستهدف صوامع القمح فى رأس العين بشمال سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:44 م
العدوان التركى يستهدف صوامع القمح فى رأس العين بشمال سوريا القصف التركي
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل شبكة رووداو الكردية، بأن العدوان التركى استهدف بالمدفعية الثقيلة الصوامع فى مدينة رأس العين بريف الحسكة فى الشمال السورى.

كانت وسائل إعلام سورية، أكدت مقتل عدد من المدنيين السوريين جراء قصف جيش الاحتلال التركى لقرى فى مدينة رأس العين السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن جيش الاحتلال التركى استهدف بلدة تل أبيض فى ريف الرقة، مشيرة إلى أن العدوان التركى على مدينة رأس العين بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة تركزت فى قرية علوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وبئر نوح والأسدية ومشرافة والصوامع في المدينة.

 


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