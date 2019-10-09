العاهل الأردنى والرئيس الشيشانى يبحثان العلاقات الثنائية

عمان (أ ش أ)

بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الشيشانى رمضان أحمد قديروف العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون فى شتى الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العاهل الأردنى - خلال اللقاء - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - أن بلاده مستمر بتأدية دوره الدينى والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وهنأ الملك عبدالله، الرئيس الشيشانى بافتتاح مسجد "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" بمدينة "شالى" فى جمهورية الشيشان، الذى يعد أكبر مسجد فى أوروبا، ليكون معلما حضاريا يعكس قيم الدين الإسلامى الحنيف القائم على الاعتدال والتسامح والوسطية.