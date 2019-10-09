الصحة: مجلس الوزراء وافق على نقل المنشآت العلاجية ببورسعيد لهيئة الرعاية الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويتولى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وضع نظم و إنهاء اجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.

ويأتى هذا النقل وفقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي اشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد أهم مشروعات الدولة القومية التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشارت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هى واحدة من الهيئات الثلاث التى شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة، وهيئة التأمين الصحى الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.