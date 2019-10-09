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الصحة تطلق 4 قوافل طبية يومى 11 و 12 أكتوبر بمحافظة جنوب سيناء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:23 م
الصحة تطلق 4 قوافل طبية يومى 11 و 12 أكتوبر بمحافظة جنوب سيناء قوافل طبية لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومى 11 و12 من شهر أكتوبر فى مناطق أم الحويطات والزعفرانة مركزي سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووادى غرندل 1و2 مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والسعودية مركز العياط محافظة الجيزة، ودفره مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى فى مناطق بمركز الفيوم، ومركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وسندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والشواولة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والبياض مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز إهناسيا محافظة بنى سويف، والحبيل مركز البياضية محافظة الأقصر، فى يومى 12 و13 من الشهر ذاته.

وتوفر القوافل الطبية لوزارة الصحة الكشف والعلاج بالمجان للمترددين عليها مع توفير نظام الإحالة للحالات الحرجة بالمستشفيات العامة والمركزية .

 


القوافل الطبية

الصحة

جنوب سيناء

المحافظات

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