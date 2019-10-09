الصحة العمانية توفر 500 مليون ريال لبناء أول "مدينة طبية" فى بركاء

محمد عبد المجيد

خصصت وزارة الصحة العمانية، 479 مليون ريال عمانى، و ذلك لإنشاء المدينة الطبية وتطويرها، والتى سيتم بناؤها فى ولاية بركاء، حيث تقع على مساحة خمسة ملايين متر مربع، بينما ستنفق 159.5 مليون ريال عمانى أخرى لتشغيلها.

و وفقا لموقع "الشبيبة" العمانية، سيتم صرف من هذا المبلغ البالغ حوالى 160 مليون ريال ، 137 مليون ريال لتشغيل المستشفيات التى سيتم إنشاؤها هناك.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، على بن طالب الهنائى،" تم تصميم المشروع بطريقة لا تمول نفسها فحسب، بل تحقق أيضًا الأرباح" وقال "لا يمكن أن يطلق على هذا المشروع" إصلاح فى القطاع الصحى "، لكنه بالتأكيد تحول جديد، قفزة كبيرة للقطاع الصحى فى السلطنة".

وأضاف، "بافتراض أن المستشفيات الحكومية تعمل حاليًا بنسبة 70 %، وأن الغرف المزدوجة مجانية، فإننا نفرض رسومًا رمزية على الغرف أو الأجنحة الفردية، نحن نبحث عن 7.776 مليون ريال عمانى من إيرادات أسرة المستشفيات وحدها. "

وستكون المدينة الطبية، مركزًا للعديد من الخدمات الطبية المقدمة فى السلطنة، وبالإضافة إلى علاج المرضى الذين يأتون إلى المدينة، ستحتوى على مرافق كافية يمكن استخدامها من قبل المستشفيات خارج المدينة، لتلقى تشخيصات للمرضى الذين يعالجون فى أماكن أخرى، بمجرد استلامها يمكن إرسال النتائج بسرعة إلى المستشفيات رقميا ، مما يتيح توفير الوقت الثمين فى علاج المرضى.

وقال الهنائى، "ستوفر المدينة الطبية أيضًا وسيلة لرفع جودة الأنظمة الطبية، ننوى توفير خبراء للأشعة فى المدينة الطبية، و يمكن للناس أن يتم فحصهم فى المستشفيات الأخرى فى السلطنة، ثم ترسل الفحوصات رقميًا إلى المدينة الطبية، حيث سيتم قراءتها وتحليلها. ثم يتم إعادتها إلى المستشفى مكان وجود المريض ، وستتمكن المستشفيات الخاصة أيضًا من استخدام هذه الخدمة مقابل رسوم. "