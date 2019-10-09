سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الصحة العمانية توفر 500 مليون ريال لبناء أول "مدينة طبية" فى بركاء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:22 ص
الصحة العمانية توفر 500 مليون ريال لبناء أول "مدينة طبية" فى بركاء جانب من إنشاءات المدينة الطبية بعمان
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
خصصت وزارة الصحة العمانية، 479 مليون ريال عمانى، و ذلك لإنشاء المدينة الطبية وتطويرها، والتى سيتم بناؤها فى ولاية بركاء، حيث تقع على مساحة خمسة ملايين متر مربع، بينما ستنفق 159.5 مليون ريال عمانى أخرى لتشغيلها.
 
و وفقا لموقع "الشبيبة" العمانية، سيتم صرف من هذا المبلغ البالغ حوالى 160 مليون ريال ، 137 مليون ريال لتشغيل المستشفيات التى سيتم إنشاؤها هناك.
 
 
وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، على بن طالب الهنائى،" تم تصميم المشروع بطريقة لا تمول نفسها فحسب، بل تحقق أيضًا الأرباح" وقال "لا يمكن أن يطلق على هذا المشروع" إصلاح فى القطاع الصحى "، لكنه بالتأكيد تحول جديد، قفزة كبيرة للقطاع الصحى فى السلطنة".
 
 
وأضاف، "بافتراض أن المستشفيات الحكومية تعمل حاليًا بنسبة 70 %، وأن الغرف المزدوجة مجانية، فإننا نفرض رسومًا رمزية على الغرف أو الأجنحة الفردية، نحن نبحث عن 7.776 مليون ريال عمانى من إيرادات أسرة المستشفيات وحدها. "
 
 
وستكون المدينة الطبية، مركزًا للعديد من الخدمات الطبية المقدمة فى السلطنة، وبالإضافة إلى علاج المرضى الذين يأتون إلى المدينة، ستحتوى على مرافق كافية يمكن استخدامها من قبل المستشفيات خارج المدينة، لتلقى تشخيصات للمرضى الذين يعالجون فى أماكن أخرى، بمجرد استلامها يمكن إرسال النتائج بسرعة إلى المستشفيات رقميا ، مما يتيح توفير الوقت الثمين فى علاج المرضى.
 
 
وقال الهنائى، "ستوفر المدينة الطبية أيضًا وسيلة لرفع جودة الأنظمة الطبية، ننوى توفير خبراء للأشعة فى المدينة الطبية، و يمكن للناس أن يتم فحصهم فى المستشفيات الأخرى فى السلطنة، ثم ترسل الفحوصات رقميًا إلى المدينة الطبية، حيث سيتم قراءتها وتحليلها. ثم يتم إعادتها إلى المستشفى مكان وجود المريض ، وستتمكن المستشفيات الخاصة أيضًا من استخدام هذه الخدمة مقابل رسوم. "
 
 

عمان

الصحه العمانيه

مدينه طبيه

وزاره الصحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة