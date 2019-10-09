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السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:29 م
السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا العدوان التركى على سوريا
وكالات

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قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، إنه سيبذل جهودا في الكونغرس "لجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا"، بعد بدء القوات التركية عملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا.

 

وكتب جراهام تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها".

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وكان جراهام طالب قبل يومين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، عن انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا، فيما أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أن باريس ولندن ستدعوان لجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.


العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

ليندسي جراهام

اردوغان

عدوان اردوغان على تركيا

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

كلة بيستهبل

هل تعتقدون انه من الممكن ان تقوم تركيا بكل هذه البلطجة فى المنطقة بدون استقبال الضوء الاخضر من الغرب ؟ وخاصا من المعلم الفتوة الدب الاشقر ؟ .

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