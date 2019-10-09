السيطرة على حريق شقة وضبط شاب طعن شقيقين لخلافات على بيع الهدايا بالأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب فى شقة بالطابق الثانى لعقار بجوار مقر قصر ثقافة قرية الحلة، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل من حجرة نوم وحجرة جلوس، تم إخماد النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتبين أن الحريق سببه ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما وقعت مشاجرة بمدينة إسنا، أعلى هويس إسنا القديم بين باعة الهدايا السياحية بسبب مركب صيد وتعطيلها لمصالحهم، حيث وضعت المشاجرة بين كل من "أ.أ.ع" 30 سنة مقيم بعزبة مروان، وتم ضبطه عقب إصابته بطعنات مطواه لكل من "ر.م.م" 35 سنة وشقيقه .ح.م.ك" 43 سنة، مقيمان بعزبة الخزان، وأصيبا بسحجات وكدمات وجرح غائر فى البطن، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.

وكان قد تمكن أمس الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، مما أتى على كافة محتويات المنزل دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والبداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى شقة بالطابق الخامس بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، ملك "محمد.ن.ا"، حيث أسفر الحريق عن إتلاف الشقة بالكامل وتفحم محتوياتها، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وتم إخماد النيران قبل إمتداده للشقق المجاورة، وفور تلقى البلاغ انتقل على الفور لموقع الحريق كل من، رئيس غرفة عمليات بمجلس المدينة جمال عبد المحسن، وسكرتر المجلس عبدالرحيم طايع، و2 سيارة إطفاء ومأمور المركز وقوات من ضباط الشرطة والمباحث وسيارة إسعاف، والذين قاموا بمتابعة قيام رجال الحماية المدنية خلال السيطرة على النيران قبل وصولها للمنازل والمبانى السكنية المجاورة.