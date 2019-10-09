سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة وضبط شاب طعن شقيقين لخلافات على بيع الهدايا بالأقصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:17 م
السيطرة على حريق شقة وضبط شاب طعن شقيقين لخلافات على بيع الهدايا بالأقصر حريق شقة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب فى شقة بالطابق الثانى لعقار بجوار مقر قصر ثقافة قرية الحلة، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل من حجرة نوم وحجرة جلوس، تم إخماد النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتبين أن الحريق سببه ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما وقعت مشاجرة بمدينة إسنا، أعلى هويس إسنا القديم بين باعة الهدايا السياحية بسبب مركب صيد وتعطيلها لمصالحهم، حيث وضعت المشاجرة بين كل من "أ.أ.ع" 30 سنة مقيم بعزبة مروان، وتم ضبطه عقب إصابته بطعنات مطواه لكل من "ر.م.م" 35 سنة وشقيقه .ح.م.ك" 43 سنة، مقيمان بعزبة الخزان، وأصيبا بسحجات وكدمات وجرح غائر فى البطن، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.

وكان قد تمكن أمس الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، مما أتى على كافة محتويات المنزل دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والبداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى شقة بالطابق الخامس بنجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، ملك "محمد.ن.ا"، حيث أسفر الحريق عن إتلاف الشقة بالكامل وتفحم محتوياتها، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وتم إخماد النيران قبل إمتداده للشقق المجاورة، وفور تلقى البلاغ انتقل على الفور لموقع الحريق كل من، رئيس غرفة عمليات بمجلس المدينة جمال عبد المحسن، وسكرتر المجلس عبدالرحيم طايع، و2 سيارة إطفاء ومأمور المركز وقوات من ضباط الشرطة والمباحث وسيارة إسعاف، والذين قاموا بمتابعة قيام رجال الحماية المدنية خلال السيطرة على النيران قبل وصولها للمنازل والمبانى السكنية المجاورة.


الاقصر

اخبار الاقصر

مشاجرة بين بائعي الهديا السياحية باسنا

مدينة اسنا

حريق في شقة باسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة