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السودان يتلقى مليار و500 مليون دولار من السعودية والإمارات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:52 م
السودان يتلقى مليار و500 مليون دولار من السعودية والإمارات رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
الخرطوم (أ ش أ)

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أعلن السودان تلقيه مليارًا و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أى ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان فى أبريل الماضى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقى من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحًا أن كلًا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار فى بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعى، من الرياض وأبو ظبى.

وأشار إلى أنه اتفق مع مسئولين فى السعودية والإمارات، على جدول مبرمج حتى نهاية عام 2020، لتقديم ما تبقى من المنحة.

وعاد إلى الخرطوم أمس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بعد جولة بالسعودية والإمارات.

وأضاف البدوى أنت تم تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، لافتا إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو المقبل.

 


السودان

السعوديه

الامارات

مجلس السياده بالسودان

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