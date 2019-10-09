السكرتير العام لمحافظة أسوان يقوم بجولة ميدانية لمتابعة المواقع الخدمية بإدفو

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

قام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية مفاجئة داخل مدينة إدفو شملت تفقد معدلات ونسب التنفيذ الجارية، لإنشاء مبنى مجمع الأحياء الجديد ، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لمبنى إستراحة مجلس المدينة ، فضلاً عن المرور الميدانى على أعمال التطوير والتجميل الجارية بوسط المدينة ، وعقب إستماعه لمطالب وشكوى بعض أهالى ومواطنى إدفو.

وأعطى اللواء حازم عزت مهلة 48 ساعة لرئيس حى وسط إدفو لسرعة القيام بأعمال النظافة العامة ورفع الكفاءة لدورات المياه العمومية بوسط المدينة لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين والأهالى بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع الوجه الحضارى للمدينة السياحية .

كما شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، الإحتفال بتسليم 60 تم تطويرهم بقريتى الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

وخلال الإحتفال حرص اللواء حازم عزت على تفقد نماذج للبيوت الجديدة للتأكد والإطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة، مقدماً التهنئة للأسر المستفيدة ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة وروح التضافر والتكامل الجارية بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمجتمعية والخيرية لإستكمال مسيرة البناء والتعمير التى تشهدها مصرنا الحبيبة .