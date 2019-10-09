سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

السفير الروسى بواشنطن: أمريكا ترفض إعطاء تأشيرات لمختصين روس لإصلاح مبنى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:33 ص
السفير الروسى بواشنطن: أمريكا ترفض إعطاء تأشيرات لمختصين روس لإصلاح مبنى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن رفضت إصدار تأشيرات دخول لمتخصصين روس يتعين عليهم تقييم تكلفة إصلاح مقر إقامته.
وقال أنطونوف -في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية- : "نحتاج إلى الكثير من المال لإصلاح مقر الإقامة، لكن لا يمكننا إحضار مختصين لإجراء تقييم تكلفة الإصلاح كون الولايات المتحدة رفضت منحهم تأشيرة دخول".
وتوترت العلاقات الروسية الأمريكية بسبب عدد من القضايا من سوريا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مزاعم عن تدخل روسيا في السياسة الأمريكية. وتنفي موسكو تلك المزاعم.
وفي سبتمبر الماضي، رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول لعشرة من أعضاء وفد روسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت موسكو إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية.


روسيا

أمريكا

التأشيرات الأمريكية

أناتولى أنطونوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد الانسحاب من سوريا.. كيف وضع الرئيس الأمريكى الداخل أولوية على حساب الخارج؟.. مقامرة ترامب امتداد لصراعه نحو تغيير "نظرية النفوذ" بالقوة العسكرية.. ويسعى لتحويل روسيا من خانة الخصومة إلى الشراكة مع واشنطن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:20 م

صندوق روسيا السيادي يفتح أول مكتب خارجى في السعودية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:30 م

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:54 م

السعودية ستوقع مع روسيا على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة