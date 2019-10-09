السجن سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف طلعت حرب"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل لمتهم فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر فى أحداث طلعت حرب التى وقعت فى 22 يناير 2015.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلى وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.