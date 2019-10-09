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السجن المؤبد لحداد متهم بقتل مدرس بالمعاش فى مشتول السوق بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:52 م
السجن المؤبد لحداد متهم بقتل مدرس بالمعاش فى مشتول السوق بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الحداد المتهم بقتل مدرس بالمعاش بمدينة مشتول السوق للانتقام منه لخلافات بينهما وسرقته، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد عوض، وعضوية المستشارين، بهاء محمد عطية، ومحمود محمد عبدالرحمن، وسكرتارية أحمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 9275 لسنة 2018 جنايات مشتول السوق، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة "سليمان. ا. س" 64 سنة مدرس بالمعاش، ومقيم الصحافة دائرة مركز مشتول السوق.

وكشفت تحريات الرائد شادى الكفراوى، رئيس مباحث مشتول السوق، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب، أن القتل كان بدافع الانتقام حيث تبين العثور على المجنى عليه مكبل اليدين والساقين، وبه أثار جروح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، بمعرفة الرائد شادى الكفراوي، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من التوصل إلى الجانى وتبين أنه يدعى "عمرو ع ى ش" 28 سنة حداد، جار المجنى عليه، وكشفت التحريات أن القتل تم بدافع الانتقام من المجنى عليه وسرقته، وتم إحالته من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


الشرقية

مشتول السوق

مدرس مشتول السوق

جنايات الزقازيق

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