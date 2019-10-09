سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تعقد دورات تدريبية حول طرق التنبؤ بالأمراض النباتية والإنذار المبكر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:51 ص
الزراعة تعقد دورات تدريبية حول طرق التنبؤ بالأمراض النباتية والإنذار المبكر وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول استخدام الطرق الحديثة فى التنبؤ بالأمراض النباتية والإنذار المبكر للوقوف على احدث المستجدات فى القطاع الزراعى وعلاقته بالتغيرات المناخية، بمقر معهد بحوث أمراض النباتات، الأحد المقبل.

 قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النبات، إن الدورة ستتناول استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى مكافحة أمراض النباتات، وتأثير التغيرات المناخية على كفاءه المبيدات، وتأثيرها على التركيب الوراثى للمسببات المرضية - تدريب عملى على محطات الأرصاد وكيفية استقبال وتحليل البيانات.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد (مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى زراعى ) للارتقاء بمستواهم فى عمليات  مكافحه الأمراض النباتية المختلفة.

 

 

امراض النبات

مكافحة امراض النبات

البحوث الزراعية

الإنتاج الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة