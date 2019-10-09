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الزراعة تضع روشتة لإنقاذ محصول البطاطس من "السرولة" .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:27 م
الزراعة تضع روشتة لإنقاذ محصول البطاطس من "السرولة" .. اعرف التفاصيل بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن معظم زراعات البطاطس النيلية المنزرعة  فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الماضى، ضعيفة فى الإنبات أى بمعنى "مسرولة"، موضحا  أن السرولة هى استطالة النبات زيادة عن اللزوم، مضافا إليها قلة عدد الأفرع وعدم تجانس النباتات فى الحقل، مؤكدا أنه مع استمرار نمو النبات بهذه الطريقة، فيتوقع نقصا فى إنتاجية وجودة الدرنات وظهور مكثف لنقص العناصر وبالتحديد البوتاسيوم والماغنسيوم.

ونصح أستاذ المناخ، فى تصريحات لـ  "اليوم السابع"، مزارعى البطاطس بمنع استخدام اليوريا كمصدر للتسميد الأزوتى، وعدم حدوث أى صدمات مائية بمعنى الحرص على عدم التعطيش أو التغريق خلال هذه الفترة، كما يجب على المزارعين الرى دائما وأبدا على الحامى بالحوال والرى كل 8 إلى 10 أيام لمدة 3 ريات، وكل 12 إلى 14 فى الرية التالية ، وكل اسبوعين فيما تبقي من ريات.

وأكد أستاذ المناخ الزراعى، أنه يجب على  مزارعى البطاطس، دعم التغذية بالرش الورقى للنباتات فى صورة 3 رشات متتالية على عمر 35 و 45 و 55 يوم من الزراعة بالمعدلات التالية ، الرشة الاولى والثانية 2 كجم سماد عناصر 19:19:19 + نصف كجم فولفيك ونصف كيلو عالى الماغنسيوم  ، و200 لتر ماء للفدان  ، الرشة الثالثة استبدال العناصر بعالى البوتاسيوم لا يقل نسبة البوتاسيوم عن 40%.


محصول البطاطس

انتاج البطاطس

المناخ الزراعى

البحوث الزراعية

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