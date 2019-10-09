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"الزراعة" تبحث مع سفير غانا التعاون فى الاستزراع السمكى والرى الحديث

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:48 م
"الزراعة" تبحث مع سفير غانا التعاون فى الاستزراع السمكى والرى الحديث مزراع سمكية ـ أرشيفية
كتب عز النوبى

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بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور وينفرد دني أوكاي سفير دولة غانا بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون فى المجال الزراعى بين البلدين.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بديوان وزارة الزراعية، بحضور سفير دولة غانا بالقاهرة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ووفد من سفارة غانا بالقاهرة، وذلك فى إطار الإعداد للدورة الثالثة باللجنة العليا المشتركة بين مصر وغانا للتباحث حول الوثائق التى يمكن توقيعها خلال اللجنة المشتركة.
 
ومن جهته رحب وزير الزراعة بتكثيف التعاون الزراعى والأنشطة المرتبطة به بين الدولتين، لافتا إلى أن توجهات القيادة السياسية فى مصر تعزيز كافة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، نظرا لما له من بعد استراتيجى هام، وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة مجالات التعاون فى المجال الزراعى بين البلدين.
 
واتفق الجانبان على اهمية أن يشمل التعاون على ضرورة أن يشمل التعاون 
 مجال الاستزراع السمكى، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في زراعة القطن وتطويره، واستخدام أحدث طرق الرى بالأراضى المستصلحة حديثًا.

 


الاستزراع السمكى

القطاع الزراعى

زراعة القطن

الأراضى المستصلحة

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