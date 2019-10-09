الرى تعقد اجتماعا للمجلس الاستشارى الأعلى للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان

عقدت وزارة الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى للمجلس الاستشارى الأعلى للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، بحضور خبراء السدود بالمراكز البحثية والجامعات، الذى يأتى طبقا للقرار الوزارى الصادر فى 2016، لإبداء الرأى فى المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالى، إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالى وكافة المنشآت الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وكذلك موقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.

وتم استعراض الموقف التنفيذى لموضوعات و قرارات المجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى وخزان أسوان وما تم انجازه فى الموضوعات وأيضا استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول و المساطيح الخلفية لجسم السد العالى وعملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن و ملحقاتها بجسم السد العالي وعملية إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.