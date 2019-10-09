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الرى: إزالة 48 ألف و 842 مخالفة على النيل وتحرير 56 ألف و 819 مخالفة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:30 ص
الرى: إزالة 48 ألف و 842 مخالفة على النيل وتحرير 56 ألف و 819 مخالفة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تمت إزالة 48 ألف و 842 حالة تعدى علي النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات بإزالة التعديات على مستوى محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل.

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 56 ألف و 819 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، التى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتدين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


حماية نهر النيل

وزارة الرى

التعديات على النيل

نهر النيل

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