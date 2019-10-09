الرئيس الصينى يبدأ زيارة إلى الهند ونيبال الجمعة

يزور الرئيس الصينى "شى جين بينج" الهند ونيبال خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجارى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –فى تصريح اليوم الأربعاء- إن زيارة الرئيس الصينى تأتى بناء على دعوة من رئیس الوزراء الھندى "ناریندرا مودى" ورئيسة نيبال "بيديا ديفى بهاندارى".
الرئيس الصينى يبدأ زيارة إلى الهند ونيبال الجمعةالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:31 ص
الرئيس الصينى شى جين بينج
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يزور الرئيس الصينى "شى جين بينج" الهند ونيبال خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجارى.
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