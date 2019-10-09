الرئيس الصينى يبدأ زيارة إلى الهند ونيبال الجمعة

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يزور الرئيس الصينى "شى جين بينج" الهند ونيبال خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجارى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –فى تصريح اليوم الأربعاء- إن زيارة الرئيس الصينى تأتى بناء على دعوة من رئیس الوزراء الھندى "ناریندرا مودى" ورئيسة نيبال "بيديا ديفى بهاندارى".