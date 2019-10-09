الرئيس الصينى يؤكد أنه يراقب الوضع فى كشمير ويعلن دعمه لباكستان

رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس شى جين بينج قال اليوم الأربعاء إنه يراقب الوضع فى إقليم كشمير ويدعم باكستان فى القضايا التى تمس مصالحها الأساسية.

وقال شى لرئيس الوزراء الباكستانى عمران خان خلال اجتماع فى بكين إن الصواب والخطأ واضحان فى هذا الوضع. وأضاف شى أنه يتعين على الأطراف المعنية حل النزاع عبر الحوار السلمى.

وتصاعد التوتر بشدة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ أغسطس بعدما ألغت نيودلهى وضع الحكم الذاتى فى الجزء الخاضع لسيطرتها هناك.

ومن المقرر أن يجتمع شى مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى تشيناى بالهند الأسبوع الجارى.