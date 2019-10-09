الرئيس التنفيذى لأرامكو: الهجمات قد تستمر فى غياب رد فعل دولى

رويترز

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية اليوم الأربعاء إن هجمات مثل تلك استهدفت منشأتى نفط فى السعودية وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 % الشهر الماضى قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولى مشترك.

وقال فى مؤتمر النفط والمال فى لندن فى تصريحات سياسية نادرة "غياب العزم الدولى لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة فى العالم لخطر أكبر".

وأضاف أن الشركة فى سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.