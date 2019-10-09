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الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية: إنتاج النفط مستقر عند 9.9 مليون برميل يوميا فى أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:24 ص
الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية: إنتاج النفط مستقر عند 9.9 مليون برميل يوميا فى أكتوبر أرامكو السعودية
رويترز

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قال الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية أمين الناصر فى مؤتمر النفط والمال اليوم الأربعاء إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أى تأثير على وضع الطرح العام الأولى للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئى مزمع بالبورصة.

وقال إن الإنتاج استقر فى أكتوبر عند 9.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن أرامكو فى طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن أى تراجع فى إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررا.


أرامكو السعودية

النفط

النفط العالمى

أرامكو

رويترز

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