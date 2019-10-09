الذهب يتمسك بمكاسبه مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب توترات التجارة

رويترز

تمسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمكاسب الجلسة السابقة، إذ خفُت الإقبال على المخاطرة بسبب تضاؤل الآمال فى إحراز تقدم فى مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدى من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي).

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.06 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تمسك بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة فى الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1511.60 دولار للأوقية.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، مما أغضب بكين قبيل محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها يومى الخميس والجمعة ودفع البورصات الآسيوية للانخفاض.

ويقول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترتفع فى 15 أكتوبر إذا لم يتم إحراز تقدم فى المفاوضات.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 17.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 829.75 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 1673.42 دولار للأوقية.