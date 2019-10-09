سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يتمسك بمكاسبه مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب توترات التجارة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:54 ص
الذهب يتمسك بمكاسبه مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب توترات التجارة الذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمكاسب الجلسة السابقة، إذ خفُت الإقبال على المخاطرة بسبب تضاؤل الآمال فى إحراز تقدم فى مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدى من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي).

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.06 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تمسك بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة فى الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1511.60 دولار للأوقية.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، مما أغضب بكين قبيل محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها يومى الخميس والجمعة ودفع البورصات الآسيوية للانخفاض.

ويقول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترتفع فى 15 أكتوبر إذا لم يتم إحراز تقدم فى المفاوضات.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 17.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 829.75 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 1673.42 دولار للأوقية.


أسعار الذهب

الذهب اليوم

الدهب

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة